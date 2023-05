COMPUTER BILD

Sportlicher Vergleich: COMPUTER BILD testet Fitnesstracker

Fitnesstracker sind leicht und passen an jedes Handgelenk. Was die digitalen Trainingspartner können, hat COMPUTER BILD anhand von fünf Modellen zwischen 40 und 125 Euro getestet.

Sämtliche getesteten Tracker kommen mit Bewegungs- und Herzsensoren sowie Trainingsfunktionen. In puncto Herzfrequenzmessung haben das Fitbit Charge 5 und das Garmin Vivosmart 5 die Nase vorn. Schritte zählen können alle Tracker im Test. Um die Streckenführung zu erfassen, hat das Fitbit Charge 5 als einziger Kandidat einen GPS-Sensor, der auch ohne Handy die Route aufzeichnet. Praktisch ist die automatische Trainingserkennung, die alle Tracker an Bord haben. Bei der Erfassung zeigte nur das Huawei-Band nicht immer exakte Ergebnisse. In Sachen Akkulaufzeit punktet das Fitbit Inspire 3 mit vier Tagen - alle anderen Kandidaten schaffen nur drei Tage.

Ergebnis: Das Fitbit Charge 5 gewinnt den Test klar - es erhält als einziges Fitnessband die Note "gut". Dabei ist es mit 100 Euro nicht mal das teuerste Gerät im Test. Wer weder EKG noch GPS-Modul im Tracker braucht, für den gibt es günstige Alternativen: Klarer Preistipp ist das Huawei Band 7. Das kostet weniger als die Hälfte des Fitbit Charge 5.

Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 10/2023, die ab 5. Mai 2023 im Handel verfügbar ist.

