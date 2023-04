COMPUTER BILD

Telefonieren mit gutem Gewissen: COMPUTER BILD prämiert die nachhaltigsten Smartphones

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das Thema Nachhaltigkeit ist auch bei Smartphones nicht mehr wegzudenken. Deshalb wurde dieser Aspekt von COMPUTER BILD bereits Anfang 2022 in die Tests integriert und in diesem Jahr weiter verschärft. Im Labor schauen die Experten dabei vor allem auf Features, von denen die Anwender profitieren: Wie hoch ist der Stromverbrauch? Lassen sich wichtige Bauteile leicht selbst tauschen? Und wie lange gibt es Updates auf neue Systemversionen?

In diesen drei Kategorien wusste in der Vergangenheit nur das Fairphone 4 zu überzeugen, denn nur bei ihm stimmt die CO2-Emission, es gibt austauschbare Teile, und das Smartphone wird lange mit Software-Updates versorgt. Mittlerweile hat sich aber viel getan: Die meisten Smartphones arbeiten heute effizienter, was unter anderem an effektiveren Prozessoren, verbessertem Powermanagement und sparsameren Displays liegt. Das wirkt sich auch auf die aktuellen Testergebnisse aus.

Wer besonderen Wert auf nachhaltige Smartphones legt, findet selbst in der Einsteigerklasse gute Geräte: Das ausgezeichnete Gigaset GS5 etwa ist für unter 300 Euro zu haben. Preisbewusste iOS-Fans greifen zum iPhone SE (2022), das es für weniger als 500 Euro gibt. In der Oberklasse dominieren neben Apple neuere Android-Modelle, an der Spitze das Samsung S23 Ultra. Auffällig: Wer sein Gerät über viele Jahre mit den jeweils neuesten Updates nutzen will, muss ein Top-Android kaufen - oder ein iPhone.

Den vollständigen Nachhaltigkeitstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 9/2023, die ab 21. April 2023 im Handel verfügbar ist.

COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor. Und: Alle Printprodukte der COMPUTER BILD-Gruppe sind vom TÜV NORD als klimaneutrale Produkte zertifiziert!

Original-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell