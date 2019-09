COMPUTER BILD

DER GOLDENE COMPUTER 2019: COMPUTER BILD zeigt Roboter, die unser Leben bereichern

Berlin (ots)

Moderatorin Barbara Schöneberger präsentierte die Gewinner der COMPUTER BILD-Leserwahl, darunter Samsung und Telekom / Heinz-Gerhard Redeker von eQ-3 AG erhält den erstmals vergebenen Preis für das "Lebenswerk"

COMPUTER BILD, Europas meistverkaufte Computerzeitschrift, hat am 2. September 2019 die innovativsten Ideen, die besten Geräte und die praktischsten Alltagshelfer der Technikwelt im Axel-Springer-Haus in Berlin mit dem GOLDENEN COMPUTER 2019 ausgezeichnet. Über die Gewinner der insgesamt zwölf Kategorien, darunter "TV", "New Mobility" und "Smarthome", stimmten die Leser von COMPUTER BILD im Vorfeld ab.

Die Veranstaltung mit rund 200 Gästen aus der Technik- und Unterhaltungselektronikbranche stand unter dem Motto "Robotics": Moderatorin Barbara Schöneberger präsentierte live auf der Bühne verschiedene Roboter, die das Leben von Menschen bereichern, darunter den Home-Care-Roboter "Temi" von Medisana, der Senioren dabei unterstützen soll, in ihrem Alltag unabhängig zu bleiben. Heimlicher Star des Abends war "Aibo": Der mit Kameras und Mikrofonen ausgestattete Roboterhund von Sony macht nicht nur das Zuhause seines Besitzers sicherer, sondern auch auf dem Roten Teppich neben Barbara Schöneberger eine gute Figur.

Erstmalig verlieh die Redaktion den Sonderpreis für das "Lebenswerk". Dieser ging an Heinz-Gerhard Redeker, Vorstandsvorsitzender eQ-3 AG. Der europäische Marktführer für Home Control ging 2007 aus der seit 1978 bestehenden ELV Elektronik AG hervor und zählt laut dem Fachmagazin "Technology Review" zu den 50 innovativsten Unternehmen der Welt. Mit der Auszeichnung würdigt COMPUTERBILD die Pionierarbeit von Heinz-Gerhard Redeker als Gründer der Unternehmensgruppe in der Entwicklung innovativer Produkte und Technologie im Bereich Smart Homes.

Dirk General-Kuchel, Chefredakteur COMPUTER BILD: "DER GOLDENE COMPUTER bietet unseren Lesern jedes Jahr die Gelegenheit, neue Ideen und Produkte aus dem Technikbereich zu entdecken und zu würdigen. Die zunehmend große Bedeutung technologischer Innovation im Alltag verdeutlichten dabei die vielfältigen Roboter, die unsere Gesellschaft bereichern können - sei es für eine verbesserte Lebensqualität, mehr Sicherheit oder einfach zur Unterhaltung."

Alle Preisträger von DER GOLDENE COMPUTER 2019:

- TV: Samsung Q90R - Security: Bitdefender Internet Security 2019 - Smartphones: Samsung Galaxy S10 5G - Foto: Canon EOS 250D - New Mobility: VW Golf Emergency Assist - Software, Apps, Services: WISO Steuersparbuch 2019 - Connected Sports: Samsung Galaxy Watch Active - Smarthome: AVM Fritz Repeater 3000 - Computing: Intel Core i9-9980XE - Gaming: Xbox Game Pass Ultimate - Sound: Teufel Cinebar Pro - Provider: Magenta-Zuhause XL

