Deutsche Rentenversicherung Bund

Start ins Berufsleben: Deutsche Rentenversicherung Bund begrüßt 470 neue Auszubildende

Berlin

Auf in den Job: Rund 470 Nachwuchskräfte beginnen zum 1. September ihre Ausbildung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. 305 von ihnen starten als Sozialversicherungsfachangestellte in Berlin, jeweils 50 weitere an den Standorten Gera und Stralsund. Als Fachinformatikerin und Fachinformatiker beginnen 56 Azubis ihre Ausbildung in Berlin und 8 weitere am IT-Standort Würzburg. Im Oktober fangen außerdem 187 Studierende bei der Deutschen Rentenversicherung Bund an.

Mit dieser großen Zahl von Nachwuchskräften möchte sich die Deutsche Rentenversicherung Bund optimal für die Zukunft wappnen, um auch weiterhin ihre gesellschaftlichen Aufgaben verlässlich erfüllen zu können. Denn in den kommenden 15 Jahren wird etwa die Hälfte der derzeitigen Beschäftigten die Organisation altersbedingt verlassen. "Diese Personallücke müssen wir schließen", betont Bernhard Wilken, Leiter der Personalabteilung der Deutschen Rentenversicherung Bund. "Deshalb bieten wir all unseren Nachwuchskräften, die die Ausbildung oder das Studium erfolgreich abschließen, die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis an." So feiern am 31. August 184 Sozialversicherungsfachangestellte sowie 36 Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen das Ende ihrer Ausbildung und die Übernahme bei der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Darüber hinaus bietet die Deutsche Rentenversicherung Bund ihren Nachwuchskräften multifunktionale Lernlandschaften für eine moderne Ausbildung mit neuesten digitalen Standards an - die LernLabs. Theorie und Praxis können so optimal miteinander verzahnt werden. Die LernLabs bieten außerdem die Möglichkeit, sich untereinander zu vernetzen und neue Kontakte zu knüpfen: Alle Azubis lernen hier und auch die Studierenden verbringen Teile ihres dualen Studiums in den LernLabs.

Mit dem Start des Ausbildungsjahrgangs 2023 beginnt gleichzeitig der Bewerbungszeitraum für das kommende Jahr. Für das Einstellungsjahr 2024 wurden die Zahlen aufgrund des Personalbedarfs noch einmal erhöht: 895 Nachwuchskräfte werden ab sofort in den Ausbildungsberufen Sozialversicherungsfachangestellte (400) und Fachinformatikerin/Fachinformatiker (150) sowie den Studiengängen Sozialversicherungsrecht (175), Sozialversicherungsrecht - Schwerpunkt Prüfdienst (50) bzw. Schwerpunkt rvSystem (25) gesucht. Für die IT-Studiengänge sind es weitere 95 Personen.

Wer sich jetzt schon bewerben oder über die unterschiedlichen Karrieremöglichkeiten der Deutschen Rentenversicherung Bund informieren möchte, findet alle Informationen auf der Karriereseite start.drv-bund-karriere.de oder kann am 9. September 2023 die Job-Expo in Berlin besuchen. Das Dienstgebäude am Hohenzollerndamm in Wilmersdorf öffnet dann von 10 bis 14 Uhr seine Türen. Bei der Job-Expo erfahren die Besucherinnen und Besucher alles über die Themen Ausbildung, duales Studium, Verwaltung sowie technische, handwerkliche, wissenschaftliche oder IT-Berufe. Mehr zur Job-Expo unter jobs.drv-bund-karriere.de/job-expo.

Original-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuell