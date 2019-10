dm-drogerie markt

dm-Jahrespressekonferenzen: positive Entwicklung bei dm-drogerie markt im Geschäftsjahr 2018/2019

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

dm-drogerie markt hat heute im Rahmen der Jahrespressekonferenzen über die positive Entwicklung im Geschäftsjahr 2018/2019 berichtet.

Die einleitenden Worte von Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von dm, unsere Pressemappe mit ausführlichen Informationen zu den Themen, sowie honorarfreie Bilder finden Sie unter: http://dm.de/pressemappe2019

Die Themen im Überblick:

1. Gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

2. dm-drogerie markt ist GREEN BRAND Germany 2019/2020

3. Großes Bündnis aus Handel und Industrie engagiert sich wirksam für Kreislaufwirtschaft

4. Kennzeichnung sorgt für Transparenz: dm-Marken mit Störer "Ohne Mikroplastik, ohne wasserlösliche synthetische Polymere" ausgelobt

5. alverde NATURKOSMETIK feiert Jubiläum: 30 Jahre grüne Werte

6. Öko-Windeln der dm-Marke babylove mit dem Blauen Engel ausgezeichnet

7. dm ist Partner des "Zukunftslabor" der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen

8. Deutschlandweit haben schon mehr als 3.000 Kindergärten vom Weiterbildungsprogramm der dm-Initiative "Singende Kindergärten" profitiert

9. Der Deutsche Kinderschutzbund - praktisch Helfen und politisch Handeln mit dem Ziel einer kinderfreundlichen Gesellschaft

10. dm gehört zu Deutschlands besten Arbeitgebern

11. Investitionen in die Logistik - neues Verteilzentrum in Wustermark nimmt im kommenden Jahr den Betrieb auf

12. dm-dialogicum befördert einzigartige Unternehmenskultur

13. Kundenmonitor 2019 - Seit fast 20 Jahren liegt dm an der Spitze der überregionalen Drogeriemärkte

14. Preisgestaltung bei dm: Der günstige dm-Dauerpreis

15. dm-Marken überzeugen Kunden und Testinstitute

16. Kunden nehmen SEINZ. gut an

17. Neuer Service bei dm: Mit "Marktabholung Express" Onlinebestellungen bequem nach nur vier Stunden im dm-Markt abholen

18. dm business: Mit vielen Vorteilen größere Mengen online bestellen

19. Kunden schätzen Verbindung von stationärem und Online-Handel bei dm

20. dm beteiligt sich an der Forschungsplattform "Knowledge 4 Retail" um Arbeitsprozesse zu vereinfachen

21. Social Media meets real life: GLOW by dm begeistert 12.000 Beauty-Fans in Berlin

22. 8,4 Milliarden Umsatz in Deutschland im Geschäftsjahr 2018/2019 - 11,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz in den 13 europäischen Ländern - 3.668 dm-Märkte in Europa

23. Mehr als 100 Millionen Euro Investitionen in das Filialnetz in Deutschland im vergangenen Geschäftsjahr - Eröffnung des 2.000 dm-Markts steht an

Falls Sie Fragen dazu haben oder ein Interview mit einem dm-Geschäftsführer wünschen, sind wir gerne für Sie da.

Pressekontakt:

Herbert Arthen

dm-drogerie markt

Telefon: +49 721 5592 1195

herbert.arthen@dm.de

newsroom.dm.de

Original-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuell