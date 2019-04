dm-drogerie markt

Rund 300 Millionen Einkäufe in 1.977 dm-Märkten im ersten Geschäftshalbjahr 2018/19: dm baut Marktanteile weiter aus

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2018/2019 konnte dm-drogerie markt den Umsatz auf 4,2 Milliarden Euro um 2,2 Prozent erhöhen. Auch der Kundenzuspruch ist ungebrochen: Täglich kauften 1,9 Millionen Kunden in den 1.977 dm-Märkten in Deutschland ein. Auch in Europa konnte das Unternehmen seinen Umsatz mit 5,5 Milliarden Euro im ersten Geschäftshalbjahr um 3,6 Prozent weiter steigern.

1. Nachhaltigkeit in vielen Facetten - dm initiiert Rezyklat-Forum und startet Kampagne zur Kreislaufwirtschaft 2. Nachhaltige dm-Marken - dm investiert in die Entwicklung innovativer Verpackungsmaterialien und alternativer Rohstoffe für die Eigenmarken 3. Innovationen, Start-Up-Marken und Umweltschutz: dm begeistert die Kunden mit dem Haushaltssortiment und baut seine Marktführerschaft in diesem Bereich aus - jedes sechste Haushaltsprodukt wird bei dm gekauft 4. dm gehört zu Deutschlands beliebtesten Ausbildungsbetrieben - Wieder ähnlich viele Lehrlinge wie in den Vorjahren: 3.382 junge Menschen absolvieren derzeit eine Ausbildung bei dm 5. Neue Apps auf den Mitarbeiter-Smartphones erleichtern den Arbeitsalltag und verbessern den Kundenservice - 41.287 Mitarbeiter in Deutschland 6. Rund 300 Millionen Einkäufe in 1.977 dm-Märkten im ersten Geschäftshalbjahr - dm baut seine Marktanteile weiter aus 7. Eigenmarken überzeugen die Kunden und setzen Trends - dm baut das Angebot an dm-Marken weiter aus 8. Beliebte dm-Marken nun auch in Südkorea erhältlich 9. Großprojekt "Zentrale Karlsruhe" geht in die finale Phase - der Einzug der ersten Mitarbeiter erfolgt im Juli dieses Jahres 10.Investition in die Logistik - das Hochregallager des neuen Verteilzentrums in Wustermark steht 11. Investitionen in die Regeneration der bestehenden dm-Märkte - dm eröffnet im ersten Halbjahr rund 30 Märkte in Deutschland - Pilotprojekt mit E-Ladesäulen gestartet 12. Hoffahrten mit Sarah Wiener Stiftung, dmBio und Naturland - Kinder entdecken den Ursprung unserer Lebensmittel 13. dm unterstützt Europas größten Hebammenkongress in Bremen - Zukunfts-Forum für Hebammen startet im Mai 14. dm startet gemeinsam mit Lukas Podolski die Aktion "Duschen für Duschen" 15. Innovative Produktideen halten Einzug ins dm-Sortiment - erstes Gewinnerprojekt des Crowdfunding-Contest dmSTART! ab sofort in den dm-Märkten und online erhältlich 16. Kundenfrequenz im Onlineshop steigt - immer mehr online-exklusive Produkte auf dm.de 17. dm erreicht neue Kunden mit SEINZ. - Nachfrage nach Pflegeprodukten steigt 18. Großer Kundenzuspruch: Mehr als 20.000 Besucher bei der 10. GLOW by dm - mehr als 100 Beauty- und Fashion-Marken präsentieren ihre Produktneuheiten

zu unserer heutigen Halbjahrespressekonferenz werde ich Ihnen keine Osterüberraschung bieten können, wir sind aber auch nicht in den Ferien, sondern mitten im Tagesgeschäft. Das Ostergeschäft lief gut. Anders als im Vorjahr, fiel es nicht in den Berichtszeitraum des ersten Geschäftshalbjahres 01.10. - 31.03. Wir sind auf einem guten Weg zu 600 Millionen Kunden für das laufende Geschäftsjahr, 293 Millionen waren es im ersten Halbjahr in unseren 1.977 dm-Märkten. Ob wir hier die Marke von 2.000 erreichen, hängt im Wesentlichen von den Genehmigungsverfahren an den jeweiligen Standorten ab. Jedenfalls ist es uns gelungen, unsere Marktanteile weiter auszubauen. Ich möchte mit diesem Hinweis auch die im Moment virulente Meinung korrigieren, dass die Lebensmitteldiscounter mehr und mehr Drogeriewaren verkaufen.

Wir setzen bei dm nach wie vor auf unser erfolgreiches Konzept der günstigen Dauerpreise und werden uns von den Super-Sonderschnäppchen anderer Händler, bei denen etablierte Marken verramscht werden, nicht von unserem Weg abbringen lassen. Unser Weg ist der einer konsequenten Kundenorientierung. Damit der Kunde seine bevorzugten Produkte zu dem von ihm gewählten Zeitpunkt sicher einkaufen kann, gibt es bei dm die viermonatige Preisgarantie. Diese mehrmonatige Preisgarantie gilt für die Artikel unserer Industriepartner, genauso wie für die noch neue Kategorie unserer Kooperationsmarken wie MOY oder STRASSENKICKER und selbstverständlich für unsere 28 dm-Marken. Mit Sportness und SEINZ. haben wir unser Eigenmarkensortiment weiter ausgebaut. Bei unserer langjährigen Erfolgsmarke Das Gesunde Plus haben wir aus rechtlichen Gründen eine Namensänderung vorgenommen: Die Produkte heißen nun Mivolis. In unseren verbundenen Ländern in Europa sind wir ebenfalls sehr erfolgreich und haben unseren Marktanteil noch deutlicher ausgebaut. In Asien haben wir unser Geschäftsfeld erweitert und den Vertrieb ausgewählter dm-Marken in Südkorea zum Jahresbeginn gestartet. Auf der Zielgeraden sind wir auch bei unserem Großprojekt in Karlsruhe: Im Juli werden die ersten Kollegen in die neue Zentrale einziehen, spätestens im August werden alle 1.800 Mitarbeiter in Durlach ihre Arbeitsplätze bezogen haben. Auch die Arbeiten bei unserem dritten Warenverteilzentrum in Wustermark kommen sehr gut voran, sodass wir voraussichtlich im Frühjahr 2020 dieses dritte Logistikzentrum in Betrieb nehmen werden.

Bildmaterialien sowie alle weiteren Informationen zu den ersten sechs Monaten unseres Geschäftsjahres finden Sie in unserem dm-Newsroom unter http://newsroom.dm.de. Für Erläuterungen stehe ich Ihnen gerne auch telefonisch im Laufe des Tages zur Verfügung.

Herzliche Grüße Herbert Arthen

