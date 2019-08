dm-drogerie markt

YouGov Brand Health Ranking 2019: dm ist der beliebteste Händler und Balea die beliebteste Handelsmarke

Bild-Infos

Download

Karlsruhe (ots)

Im aktuellen YouGov Brand Health Ranking erhält dm in der Kategorie "Einzelhandel" zum wiederholten Mal die besten Bewertungen und landet damit auf Platz 1. Ebenfalls erfreulich: Die dm-Marke Balea ist die beliebteste Handelsmarke und wurde von den Befragten in der Einzelkategorie "Pflege & Kosmetik" auf Platz 2 gewählt. Im Gesamtranking von mehr als 1.200 beobachteten Marken belegt dm erneut Platz 2. "Wir bei dm betrachten die Ergebnisse als Lob und Bestätigung für unser Tun. Jeder Einzelne bei dm gibt jeden Tag sein Bestes, um unseren Kunden umfangreiche Services und ein vielfältiges Produktsortiment anzubieten", erläutert Erich Harsch, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung. "Dass die Menschen insbesondere auch unsere dm-Marken, wie Balea, schätzen, zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Wünsche unserer Kunden aufgreifen", hebt Erich Harsch hervor.

Das Brand Health Ranking prämiert die Marken, die in allen Bewertungsdimensionen des Markenmonitor YouGov BrandIndex am besten abschneiden. In 900.000 Online-Interviews werden Marken unter anderem im Hinblick auf die wahrgenommene Markenqualität und Wertigkeit, Eindruck, Zufriedenheit und Reputation sowie Weiterempfehlungsbereitschaft bewertet.

Zu dm-drogerie markt

Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 60.000 Menschen in über 3.600 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im ersten Geschäftshalbjahr 2018/2019 einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro erreichen. Die rund 40.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in diesem Zeitraum einen Umsatz von 4,2 Milliarden Euro. dm-drogerie markt ist einer der beliebtesten Arbeitgeber. In der bundesweit größten Mitarbeiterbefragung zu "Deutschlands beste Arbeitgeber 2018" wurde dm zur Nummer eins im deutschen Handel gewählt. Neben bekannten Markenartikeln finden Kunden in allen Sortimentsbereichen eine Vielzahl von dm-Marken wie Balea oder die meistverkaufte zertifizierte Naturkosmetikmarke alverde. dm arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden. Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie auf www.dm.de/engagement sowie in der Publikation "Jeder Einzelne zählt. Nachhaltigkeit bei dm": www.dm.de/nachhaltigkeit-bei-dm.

Pressekontakt:

dm-drogerie markt, Herbert Arthen

Tel.: 0721 5592-1195

E-Mail: herbert.arthen@dm.de

www.dm.de

newsroom.dm.de

Original-Content von: dm-drogerie markt, übermittelt durch news aktuell