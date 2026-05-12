DERTOUR

DERTOUR Reisebarometer Winter 2025/26 Im Fokus: Solo Travel

Mainstream statt Nische: Fast jeder 5. Winterurlaub wurde allein unternommen

Köln/Frankfurt (ots)

Im Rahmen der Gesamtanalyse des DERTOUR Reisebarometers Winter 2025/26, das die Reisemonate November 2025 bis Ende Februar 2026 betrachtet, zeigt sich ein Segment mit hoher Relevanz: Solo Travel. Die aktuelle Auswertung zeigt, dass 18 % aller Winterreisen auf Solo Traveller entfielen. Damit wurde fast jeder fünfte Winterurlaub allein unternommen. Alleinreisen sind damit kein Randphänomen, sondern ein fest etablierter und relevanter Bestandteil des Reisemarkts.

"Als Reiseveranstalter mit einer besonders großen Bandbreite an Reiseerlebnissen haben wir den Anspruch, unsere Angebote und Produkte konsequent auf die Bedürfnisse von Solo Travellern auszurichten und diese von Beginn an mitzudenken, anstatt sie nur punktuell mitzubedienen. Solo Travel ist ein eigenständiges Segment mit sehr heterogenen Anforderungen. Wir begegnen ihnen mit speziell auf sie ausgerichteten Angeboten, die wir aktuell weiter ausbauen", erklärt Boris Raoul, CEO DERTOUR Deutschland und Österreich.

Solo-Reisende weisen ein eigenständiges Reiseverhalten auf, das sich von dem anderer Zielgruppen unterscheidet, unter anderem bei Reisedauer, Buchungsverhalten sowie der Wahl von Unterkunft und Verpflegung.

Solo Travel ist generationsübergreifend relevant

Ein Drittel (33 %) der Solo-Reisenden war zwischen 18 und 49 Jahre alt, zwei Drittel (67 %) waren 50 Jahre oder älter. Zwar steigt der Anteil der Alleinreisenden mit zunehmendem Alter an, zugleich zeigt sich jedoch: Alleinreisen sind kein Thema einer bestimmten Altersgruppe, sondern werden über alle Altersstufen hinweg gebucht. "Das zeigt, dass Solo-Reisen unterschiedliche Lebensphasen begleiten, vom Schulabschluss, über den Berufseinstieg bis ins Rentenalter. Und wir sehen in unseren Daten auch: Das Thema gewinnt über den Lebensverlauf hinweg an Bedeutung", sagt Sven Schikarsky, Geschäftsführer und Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen.

Ältere Solo Traveller sind überdurchschnittlich reisefreudig

Mit zunehmendem Alter gewinnt Solo Travel weiter an Bedeutung. Unter den Solo Travellern lag der Anteil der über 65-Jährigen in den Wintermonaten bei 29 % und damit deutlich höher als bei Reisenden anderer Zielgruppen (21 %). Das Reisen spielt ab 65 für Solo Traveller also eine größere Rolle als für Gleichaltrige, die in Begleitung verreisen.

Alleinreisen sind kein geschlechtsspezifisches Phänomen

Die Geschlechterverteilung unter den Solo-Reisenden zeigt keine klare geschlechtsspezifische Dominanz: 44 % sind Frauen, 56 % Männer. Damit ist Solo Travel weder ein reines Männer- noch Frauenthema. Gleichzeitig verändert sich das Reiseverhalten der alleinreisenden Männer und Frauen im Lebensverlauf: Während Männer in jüngeren Jahren häufiger allein verreisen, holen Frauen im höheren Alter deutlich auf und stellen ab 65 einen überdurchschnittlich hohen Anteil der Solo-Reisenden.

Alleinreisende buchten kurzfristiger - und blieben dafür länger

Solo Traveller buchten ihre Winterurlaube tendenziell kurzfristiger als andere Zielgruppen. Die durchschnittliche Vorausbuchungsfrist lag bei den Alleinreisenden zuletzt bei 74 Tagen, gegenüber 107 Tagen bei den Gesamtgästen. Allerdings zeichnet sich ein Wandel ab: Im Vergleich zum Vorjahr buchten Alleinreisende ihren Urlaub zunehmend früher (+4 Tage). Auffällig ist dabei ein Geschlechterunterschied: Alleinreisende Frauen buchten ihren Winterurlaub im Schnitt rund zwei Wochen früher als alleinreisende Männer (82 Tage vs. 70 Tage vor Reisebeginn).

Gleichzeitig zeichneten sich Solo Traveller durch eine besonders hohe Reiseintensität aus. In den Wintermonaten 2025/26 belief sich die durchschnittliche Reisedauer der Solo-Reisen auf 13,5 Tage und war damit 4 Tage länger als bei Reisen in Begleitung (9,5 Tage). Gegenüber dem Vorwinter hat sich die Reisedauer von Solo-Reisen um 1 Tag verlängert. Zudem zeigt sich ein geschlechtsspezifischer Unterschied: Alleinreisende Frauen reisten im Durchschnitt einen Tag länger als alleinreisende Männer.

Überdurchschnittlich lange Aufenthalte zeigen sich sowohl bei jungen als auch bei älteren Alleinreisenden. 18- bis 34-jährige Solo Traveller verreisten im Schnitt 15 Tage (ggü. 8,5 Tagen bei Gleichaltrigen anderer Reisekonstellationen). Bei den Alleinreisenden ab 65 Jahren waren es sogar durchschnittlich 19 Tage (ggü. 13 Tagen bei Gleichaltrigen anderer Reisekonstellationen). "Nach Schul- oder Studienabschluss nutzen viele junge Menschen die Gelegenheit, größere Reisen zu unternehmen und ferne Ziele wie Australien, Neuseeland, Indien oder Vietnam intensiver zu erleben", erklärt Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR. "Ältere Alleinreisende nutzen die Wintermonate hingegen häufig zum Überwintern, etwa in sonnenstarken Destinationen wie Tunesien, auf den Kanaren oder in Thailand, das wegen seiner sehr guten medizinischen Versorgung als Langzeiturlaubsziel besonders geschätzt wird."

Längere Aufenthalte, weniger Sterne, mehr Genuss

Die überdurchschnittlich langen Aufenthalte von Solo Travellern gehen mit charakteristischen Entscheidungen bei Hotelkategorien und Verpflegung einher. Zwar wählte auch der Großteil der Alleinreisenden ein 4- oder 5-Sterne-Hotel (80 %), im Vergleich zu anderen Reisenden buchten Solo Traveller jedoch etwas seltener 5-Sterne-Häuser und häufiger 4-Sterne oder günstigere Kategorien. So entfielen 27 % der Buchungen auf 5-Sterne-Hotels (-9 %-Punkte ggü. anderen Reisenden), 53 % auf 4-Sterne-Unterkünfte (+3 % Punkte ggü. anderen Reisenden) und 20 % auf Hotels mit 3 oder weniger Sternen (+6 %-Punkte ggü. anderen Reisenden).

Gleichzeitig spielte All inclusive Verpflegung eine überdurchschnittlich große Rolle. Mit einem Anteil von 50 % lag sie bei Solo Travellern über dem Durchschnitt anderer Reisender (+3 %-Punkte). Die für All-inclusive charakteristischen Aspekte Genuss, Komfort und Kalkulierbarkeit des Reisebudgets gewinnen bei längeren Aufenthalten also noch an Bedeutung.

"Damit zeigt sich ein klares Muster: Solo Traveller investieren ihr Reisebudget weniger in einzelne Luxusmerkmale als vielmehr in Zeit, Erholung, Komfort und Genuss - und damit in ein möglichst entspanntes Urlaubserlebnis über die gesamte Reisedauer", erklärt Sven Schikarsky.

Reiseausgaben unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung von Solo Travel

Auch die Reiseausgaben unterstreichen die besondere Relevanz von Solo Travel. In den Wintermonaten 2025/26 lagen die durchschnittlichen Ausgaben jüngerer Alleinreisender bis 49 Jahre pro Nacht leicht über jenen anderer Zielgruppen, unter anderem bedingt durch Einzelzimmerzuschläge. Ab 50 Jahren nähert sich das Ausgabenniveau dem Durchschnitt der Gesamtgäste an.

Entscheidend ist dabei weniger der Preis pro Nacht als das Gesamtvolumen der Reise: Durch ihre über alle Altersgruppen hinweg längeren Aufenthalte investierten Alleinreisende pro Reise und pro Person häufig mehr als andere Zielgruppen. "Solo Travel steht damit für ein intensives Reiseverhalten mit hoher wirtschaftlicher Relevanz und wachsender Bedeutung für den Reisemarkt", resümiert Sven Schikarsky.

Winterurlaub 2025/26: Top-Ziele Solo-Reisende

Kurz- & Mittelstrecke

Spanien Ägypten Türkei Deutschland Tunesien

Langstrecke

Thailand Karibik Indischer Ozean Vereinigte Arabische Emirate Ostafrika

Reiseangebote für Alleinreisende

Für Alleinreisende hält DERTOUR speziell entwickelte Wanderreisen exklusiv für Solo-Reisende bereit. Darüber hinaus bietet der Veranstalter zahlreiche solo-freundliche Rundreisen an. Diese zeichnen sich durch faire oder teils entfallende Einzelzimmerzuschläge, alternative Zimmerkonzepte wie halbe Doppelzimmer sowie gemeinsame Mahlzeiten und Aktivitäten aus, die den Austausch und die Integration innerhalb der Gruppe fördern. Viele Reisen sind zudem als Kleingruppen konzipiert und stärken so das Gemeinschaftsgefühl.

Das Angebot für Alleinreisende wird aktuell weiter ausgebaut.

Auf www.dertour.de/trends/dertour-reisebarometer-winter-2025-26#im-fokus-solo-travel finden sich alle Erkenntnisse der Fokusausgabe "Solo Travel" des DERTOUR Reisebarometers Winter 2025/26.

Auf www.dertour.de/trends/dertour-reisebarometer-winter-2025-26 finden sich alle Erkenntnisse des gesamten DERTOUR Reisebarometers Winter 2025/26 zum Nachlesen.

Datenbasis: Grundlage für die Auswertung sind die Buchungen bei DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS, Meiers Weltreisen und Travelix Last Minute mit Reisetermin im Zeitraum vom 01. November 2025 bis 28. Februar 2026 im Vergleich zu den Buchungen mit Reisetermin im Zeitraum vom 01. November 2024 bis 28. Februar 2025.

Anhang: Detailauswertungen Solo-Reisende

Anteil Solo-Reisende: 18 %

Alter

18-49 Jahre: 33 %

50+ Jahre: 67 %

Durchschnitts- (Ø)-Alter Solo-Reisende: +3 Jahre ggü. anderen Zielgruppen

Anteil Solo-Reisende ab 65 Jahren: 29 % (vs. 21 % bei anderen Zielgruppen)

Frauen: 44 %

Männer: 56 %

Männer 35-49: +2 %-Punkte ggü. Gesamt-Ø; +4 %-Punkte ggü. Frauen in dieser Altersgruppe

Frauen ab 65: +4 %-Punkte ggü. Gesamt-Ø; +7 %-Punkte ggü. Männern in dieser Altersgruppe

Ø 74 Tage vor Abreise bei Alleinreisenden, gegenüber 107 Tagen bei Reisenden insgesamt. (Alleinreisende im Winter 2025/26: +4 Tage vs. Vorjahr.)

Alleinreisende Frauen buchten im Schnitt 12 Tage früher als alleinreisende Männer (82 vs. 70 Tage Vorlauf).

Ø 13,5 Tage bei Solo-Reisen vs. Ø 9,5 Tage bei anderen Reisen. (Solo-Reisen Winter 2025/26: +1 Tag vs. Vorjahr.)

Frauen alleinreisend Ø 14 Tage, Männer Ø 13 Tage.

65+ alleinreisend: Ø 19 Tage (vs. 13 Tage bei 65+ in Begleitung).

18-34 Jahre alleinreisend: Ø 15 Tage

Reiseausgaben (Ø pro Nacht)

Solo 18-49 J.: +11 % ggü. Gleichaltrigen in Begleitung

Solo 50+: -3 % ggü. Gleichaltrigen in Begleitung

5 Sterne: 27 % (vs. 36 % Gesamtreisende)

4 Sterne: 53 % (vs. 50 % Gesamtreisende)

</= 3 Sterne: 20 % (vs. 14 % Gesamtreisende)

All-inclusive: 50 % (vs. 47 % Gesamtreisende)

Halbpension: 20 % (vs. 19 % Gesamtreisende)

Frühstück: 30 % (vs. 34 % Gesamtreisende)

Bildmaterial: Alle Infografiken der Fokusausgabe "Solo Travel" des DERTOUR Reisebarometers Winter 2025/26 stehen in unserer Bilddatenbank zum Download bereit. Bitte beachten Sie die dortigen Hinweise zur Nutzung.

BU: Die Fokusausgabe "Solo Travel" des DERTOUR Reisebarometers zeigt: Alleinreisende weisen ein eigenständiges Reise- und Buchungsverhalten auf.

Alle Pressemeldungen und weitere Informationen zur DERTOUR Gruppe finden Sie unter www.dertour-group.com.

Hintergrund:

Zu DERTOUR Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die Marke Travelix Last Minute ergänzt das Portfolio um Kurzfristreisen. DERTOUR Deutschland ist Teil der DERTOUR Group.

Die DERTOUR Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören rund 200 Unternehmen. Sie beschäftigt rund 15.000 Mitarbeitende weltweit. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen finden Sie auf www.dertour-group.com

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