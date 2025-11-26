DERTOUR

DERTOUR Sports mit starkem Programm im Sommer

Reiseveranstalter erweitert Portfolio um neue Marathon-Destinationen - großes Angebot auch für Fans von Darts, Formel 1, Fußball und Tennis

Mit einem erweiterten und facettenreichen Programm startet DERTOUR Sports in den Sommer 2026. Der Sportreisespezialist präsentiert ein breites Portfolio an Reisen zu internationalen Top-Events. Neu im kommenden Jahr sind u.a. Reisepakete zu den Spielen der Premier League Darts. Damit ergänzt DERTOUR eines seiner erfolgreichsten Segmente um ein weiteres Highlight für Fans des beliebten Präzisionssports.

"Die Begeisterung für Darts in Deutschland ist derzeit grenzenlos und die Fangemeinde wächst von Tag zu Tag weiter. Wir freuen uns sehr, dass wir zu unserem Klassiker im legendären Ally Pally nun auch ausgewählte Premier League Darts Turniere anbieten können", sagt Tom Rostek, Director Sports bei DERTOUR.

Ab Dezember 2025 können Sportfreunde Reisepakete zu drei ausgewählten Spielorten der Premier League Darts buchen: Berlin (26. März 2026), Rotterdam (16. April 2026) und London zu den Finals (28. Mai 2026). Das Angebot ergänzt das erfolgreiche DERTOUR-Portfolio rund um die Darts-WM und ermöglicht es, die besten Spieler der Welt in einer einmaligen Atmosphäre hautnah zu erleben.

Marathonreisen mit Rekordvielfalt

Nach dem erfolgreichen Ausbau des Marathon-Programms bietet DERTOUR Sports 2026 das bislang umfangreichste Laufreisenangebot seiner Geschichte. Zusätzlich zu den Marathon Majors Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago und New York sind als neue Destinationen Rom, Paris, Kapstadt und Shanghai hinzugekommen.

Auch ein Laufcamp mit Philipp Pflieger auf Zypern vom 21. bis 28. März 2026 steht auf dem Kalender - eine exklusive Gelegenheit für Laufbegeisterte, mit dem Olympiateilnehmer zu trainieren und sich auf kommende Wettkämpfe vorzubereiten.

Reisen für Football-Begeisterte

Nach dem großen Erfolg der NFL International Games 2025 arbeitet DERTOUR an dem neuen NFL-Programm für 2026. Konkrete Termine und Spielpaarungen werden im Mai 2026 bekanntgegeben. Auch neue USA Reisen zu NFL-Spielen sind bereits in Planung, etwa zu Heimspielen der New England Patriots.

Breites Portfolio für Fans aller Sportarten

Neben den drei globalen Bestseller-Segmenten Darts, Marathon und NFL bietet DERTOUR Sports weiterhin Reisen zu zahlreichen weiteren internationalen Sportereignissen. Das bereits veröffentlichte Programm zur Formel 1-Saison 2026 ermöglicht Motorsport-Fans den Zugang zu Rennen auf legendären Strecken weltweit. Auch Fußballliebhaber kommen auf ihre Kosten: Reisen zu Spielen der Bundesliga, der Premier League und der La Liga sind weiterhin buchbar.

Im Tennisbereich bleiben die Klassiker Wimbledon und French Open feste Bestandteile des Programms.

Mit viel Erfahrung am Puls der Fans

Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Sportevent-Bereich steht DERTOUR Sports für Qualität, Sicherheit und persönliche Betreuung - von der kompetenten Buchungsberatung bis zur erfahrenen Reiseleitung vor Ort. Alle angebotenen Eintrittskarten stammen ausschließlich aus offiziellen Kontingenten, die Hotels werden sorgfältig ausgewählt und liegen in optimaler Nähe zu den Event-Locations.

Der Ausbau des Sportreisen-Angebots von DERTOUR steht ganz im Zeichen besonderer Reiseerlebnisse: "2026 wird ein ereignisreiches Jahr für alle Sportbegeisterten. Live bei einem Sportevent dabei zu sein, ist unschlagbar und schafft ganz besondere Momente, die für immer in Erinnerung bleiben. Deshalb haben wir unser Reiseportfolio gezielt um hochkarätige Eventreisen erweitert, um den Fans noch mehr einzigartige DERTOUR Sports-Erlebnisse zu ermöglichen", sagt Tom Rostek.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten unter www.dertour.de sowie in allen Reisebüros mit DERTOUR-Programmen.

