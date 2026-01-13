Webasto Roof and Components SE

Wenn die Batterie friert: So bleiben E-Autos im Winter warm und leistungsstark

Stockdorf (ots)

Wie bleibt das E-Auto im Winter warm, ohne Reichweite zu verlieren? Anders als beim klassischen Verbrenner gibt es bei batterieelektrischen Fahrzeugen keine "kostenlose" Abwärme aus dem Motor. Jede Kilowattstunde fürs Heizen oder Kühlen kommt direkt aus der Batterie. Genau hier setzt modernes Thermomanagement an. Es sorgt dafür, dass Energie gezielt dort eingesetzt wird, wo sie den größten Nutzen bringt.

Im Winter wird die Batterie auf "Wohlfühltemperatur" gebracht, damit sie effizient arbeiten kann. Gleichzeitig wird der Innenraum gezielt beheizt und das möglichst energiesparend, etwa mithilfe einer Wärmepumpe, die vorhandene Wärme im Fahrzeug nutzt und verstärkt. Für den Fahrer heißt das: schneller die gewünschte Temperatur, stabiles Ladeverhalten und minimaler Reichweitenverlust.

Der deutsche Automobilzulieferer Webasto gilt als Pionier bei Standheizungen für Verbrenner und bei Hochvoltheizern für Elektrofahrzeuge. "Thermosysteme können heutzutage weit mehr als nur heizen", sagt Andreas Flinspach, Projektmanager im Bereich elektrisches Heizen bei Webasto. "In unserer neuesten Lösung, dem Heated Chiller, bündeln wir mehrere zentrale Funktionen des Thermomanagements in einem System."

Die Innovation vereint Heizen, Kühlen und Batteriekonditionierung in einer kompakten Einheit und reduziert auf Seiten der Fahrzeughersteller Bauraum, Gewicht und Systemkomplexität. Der Innenraum wird schnell warm, Scheiben enteisen zügig, und selbst bei extremen Minusgraden unterstützt das System die Wärmepumpe zuverlässig. Gleichzeitig sorgt der Heated Chiller dafür, dass die Batterie sowohl beim Schnellladen als auch bei hoher Leistungsanforderung im optimalen Temperaturbereich bleibt.

Bei Elektrofahrzeugen spielen auch regulatorische Entwicklungen eine wichtige Rolle. Das geplante EU-Verbot bestimmter Chemikalien lenkt den Blick auf neue, umweltfreundlichere Kältemittel. Ob synthetische Stoffe oder Propan, jedes Medium bringt eigene technische Anforderungen mit sich. "Der Heated Chiller ist so ausgelegt, dass er auf diese künftigen Kältemittel vorbereitet ist und damit langfristige Planungssicherheit bietet", ergänzt Flinspach.

Thermomanagement ist längst mehr als ein technisches Detail. Es entscheidet darüber, wie effizient, alltagstauglich und komfortabel Elektrofahrzeuge sind. Integrierte Lösungen zum Heizen und Kühlen werden damit zu einem entscheidenden Baustein für die Elektromobilität und zum Kaufkriterium für die Kundschaft. Perspektivisch kann Thermomanagement sogar vorausschauend arbeiten, etwa indem es Wetterdaten, Streckenprofile und Fahrverhalten berücksichtigt, um Energie optimal einzusetzen. Das Fahrerlebnis wird dadurch weiter verbessert.

Original-Content von: Webasto Roof and Components SE, übermittelt durch news aktuell