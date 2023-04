Webasto Roof and Components SE

Auto Shanghai: Webasto zeigt Lösungen für nachhaltige und komfortable Mobilität

Bild-Infos

Download

Stockdorf/ Shanghai (ots)

Der Automobilzulieferer stellt mit effizienten Lösungen für die Elektromobilität seine Innovationskraft unter Beweis und sorgt mit dem Einsatz von Hightech-Glas für besondere Effekte im Fahrzeuginnenraum.

Unter dem Motto "Powering e-volution" zeigt Webasto auf der Auto Shanghai in Halle 2.2H, Stand 2BC006, wie sich Nachhaltigkeit, Komfort und Fahrspaß in der Mobilität kombinieren lassen. Denn mit seinen Lösungen unterstützt Webasto seine Kunden nicht nur auf dem Weg in die E-Mobilität - mit innovativen Features sorgen die Dachsysteme von Webasto außerdem für ein außergewöhnliches Ambiente und ein besonderes Fahrerlebnis.

Am Beispiel einer futuristischen Konzeptstudie zeigt das Unternehmen seine Lösungen für die elektrische Mobilität auf einen Blick: eine effiziente Batterielösung sorgt für den Antrieb und das Hochvolt-Heizgerät stellt eine der Kernkomponenten im thermischen System dar. Beide Technologien können durch ein Solardach die Kraft der Sonne nutzen. "Mit effizienten Technologien und nachhaltigen Lösungen unterstützen wir die Weiterentwicklung der Elektromobilität, gemäß unserem Motto "Powering e-volution". Webasto ist der Nachhaltigkeit verpflichtet und wir wollen einen wesentlichen Beitrag zur klimaneutralen Mobilität der Zukunft leisten", Dr. Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender der Webasto Gruppe.

Mehr als nur ein Dach

Das Fahrzeugdach nutzt Webasto in diesem Jahr als große Innovationsfläche. Seit kurzem baut der Zulieferer Kompetenzen im Bereich Hightech-Glas auf und präsentiert auf der Auto Shanghai nun, welche Möglichkeiten hinter dieser Technologie stecken. Integriertes Licht im Glas sorgt bei Nacht für spektakuläre Lichteffekte und gibt bei Tag trotzdem den klaren Blick in den Himmel frei. Über einen unsichtbaren Print im Glas sind hier verschiedenste Muster und Farb-Szenarien realisierbar, die nur im aktivierten Zustand sichtbar sind. Eine integrierte schaltbare Verglasung sorgt auf Wunsch für angenehme Verschattung zum Schutz vor der Sonne und eine gemütliche Atmosphäre im Fahrzeuginnenraum. Auf Knopfdruck verdunkelt sich das Glas oder wird wieder transparent. Das funktioniert mittels neuartiger Folien, die in das Glas eingebunden werden. Auch die Integration von Solarzellen gehört zu den Möglichkeiten von Hightech-Glas. Durch den Einsatz dieses nachhaltigen Features in großflächigen Panoramadächern lässt sich das Energie-Management des Gesamtfahrzeugs optimieren. Ergänzend präsentiert Webasto die elegante und vollfunktionale Integration eines feststehenden Lidar-Sensors in ein Dachsystem. Diese Lösung für automatisierte Fahrfunktionen im Dach sorgt für eine besonders zuverlässige Umgebungserfassung und ist in Kombination mit Panoramadächern nahtlos und einfach in die Produktionslinien der Automobilhersteller integrierbar.

Effiziente Lösungen für die Elektromobilität

Mit Blick auf die Elektromobilität zeigt Webasto auf der Auto Shanghai seine umfangreichen Kompetenzen im Bereich der Antriebsbatterien. Auf dem Messestand ist unter anderem ein Batteriesystem für Hybridfahrzeuge zu sehen welches Webasto in Zusammenarbeit mit einem chinesischen Automobilhersteller entwickelt hat und im Webasto-Werk in Jiaxing produziert. Zudem stellt der Top-100-Automobilzulieferer seine erste Batterie für vollelektrische Pkw aus. Diese wird seit April 2022 im neuen Batteriewerk in Dangjin, Südkorea, für den Kunden Hyundai-Kia Motors Corporation (HKMC) gefertigt. Sein elektromobiles Angebot komplettiert Webasto mit dem elektrischen Hochvoltheizgerät HVH 100: dieses wird als einziges 800-Volt-Heizgerät weltweit in Serienproduktion verbaut.

"Seit über 20 Jahren ist Webasto in China aktiv. Wir sind Marktführer für Dachsysteme und ich sehe auch gute Wachstumschancen mit unseren Produkten für die Elektromobilität. China ist eine wichtige Säule für unser weltweites Geschäft und ich freue mich, dass wir auf der Auto Shanghai unsere Innovationskraft unter Beweis stellen können", sagt Engelmann.

Mehr Informationen den Highlights von Webasto auf der Auto Shanghai finden Sie hier: https://www.webasto-group.com/en/auto-shanghai/

Über Webasto

Die Webasto Gruppe ist globaler innovativer Systempartner der Mobilitätsbranche und zählt zu den 100 größten Zulieferern der Automobilindustrie weltweit. Das Angebot des Unternehmens umfasst eigenentwickelte Dach-, Heiz- und Kühlsysteme für verschiedene Fahrzeugarten, Batterien und Ladelösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie ergänzende Services rund um das Thermomanagement und die Elektromobilität. Zu den Kunden von Webasto zählen Hersteller von Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen und Booten ebenso wie Händler und Endkunden. 2021 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 3,7 Milliarden Euro und beschäftigte rund 15.700 Mitarbeitende an über 50 Standorten. Der Hauptsitz des 1901 gegründeten Unternehmens befindet sich in Stockdorf bei München. Weitere Informationen finden Sie unter www.webasto-group.com

Original-Content von: Webasto Roof and Components SE, übermittelt durch news aktuell