Gesunde und gepflegte Zähne bis ins hohe Alter - mit der Wondersmile-Schallzahnbürste von Rafal Luczak

Dortmund

Mit der Wondersmile-Schallzahnbürste hat es sich Rafal Luczak zum Ziel gemacht, mehr Menschen vom Wert einer Schallzahnbürste für die optimale Zahnhygiene zu überzeugen. Im hauseigenen Onlineshop verkauft sein Unternehmen Wondersmile nachhaltige und qualitativ hochwertige Schallzahnbürsten, Zubehör und sonstige Zahnpflegeprodukte aus eigener Entwicklung.

Ein gepflegtes, natürliches Lächeln gehört zu den attraktivsten Merkmalen, die einen Menschen auszeichnen können. Daher ist es kein Wunder, dass sich die Zahnhygiene immer weiterentwickelt. Schon heute ist es mit den richtigen Mitteln möglich, bis ins hohe Alter die natürlichen Zähne in gutem Zustand zu erhalten. Gesunde Zähne sollten deshalb kein Luxus sein - davon ist Rafal Luczak, Gründer von Wondersmile, überzeugt. Unter dem Markennamen Wondersmile entwickeln Rafal Luczak und sein Team hochwertige und nachhaltige Zahnpflegeprodukte, die sie im eigenen Onlineshop verkaufen. Ihr Vorzeigeprodukt: die Wondersmile-Schallzahnbürste. Diese, erklärt Luczak, bietet zahlreiche Vorteile für alle Menschen, die ihren Zähnen wirklich etwas Gutes tun möchten.

Einfacher, schneller, sauberer: die Vorteile einer Schallzahnbürste

Die von Rafal Luczak und seinem Team entwickelte Wondersmile-Schallzahnbürste unterscheidet sich von einer Oszillationszahnbürste dadurch, dass sie nicht durch die Rotation der Borsten, sondern durch Vibrationen reinigt. Mit einer Frequenz von 40.000 Schwingungen pro Minute ermöglicht sie somit eine sanfte und gründliche Reinigung und erreicht auch die Zahnzwischenräume problemlos, ohne das Zahnfleisch zu verletzen. Durch den rechteckigen Kopf werden die Zähne dabei schneller geputzt als beispielsweise mit einer rotierenden Bürste, da man mehrere Zähne auf einmal putzen kann. Auf Dauer senkt sich so auch das Risiko von Zahnfleischproblemen, Plaque oder Karies.

Mit gutem Design zu optimaler Funktionalität

Mit der Wondersmile-Schallzahnbürste hat sich Rafal Luczak zudem das Ziel gesetzt, ein wirklich praktisches "Werkzeug" für den Alltag zu stellen. So verfügt die Wondersmile-Zahnbürste über eine Akkulaufzeit von bis zu 60 Tagen, während die meisten Konkurrenzprodukte nur etwa 14 Tage angeben. Dies macht sie auch für längere Reisen geeignet. Ein Ladegerät ist dabei überflüssig, solange der Akku zuvor geladen wurde.

Und noch etwas war dem Gründer von Wondersmile wichtig: "Oft sammeln sich in anderen elektrischen Zahnbürsten Zahnpastareste, die sich besonders um den An- und Ausschaltknopf herum anlagern. Da das Gerät elektrisch ist, kann man es aber logischerweise nicht in Wasser einlegen und die Zahnpastarückstände aufweichen", erklärt Rafal Luczak. Um Abhilfe zu schaffen, hat er den ergonomischen Bürstenkörper ohne Zwischenräume entworfen - der Knopf befindet sich unter der schützenden Gummierung, die der Bürste gleichzeitig einen festen Halt in der Hand verschafft.

Dies verleiht der Wondersmile-Schallzahnbürste ein modernes, einfarbiges Aussehen, das auch bei den Kunden einen guten Eindruck hinterlässt. Derzeit bietet Rafal Luczak die Wondersmile-Schallzahnbürste in Schwarz, Weiß und Rosa als einzelne Zahnbürste, im Zahnpflege-Set oder als Partnerangebot mit einer zweiten Schallzahnbürste im Wondersmile-Shop an. Dies sehe nicht nur schick aus, sondern schließe auch Verwechslungen aus, wenn mehrere Familienmitglieder Wondersmile-Zahnbürsten nutzen, kommentiert Luczak. Ergänzend dazu bietet er in seinem Onlineshop auch Bürstenköpfe in verschiedenen Größen und Härtegraden sowie Zahnpasta in den Geschmacksrichtungen Pfefferminze, Wassermelone, Pfirsich und Apfel an.

Zahngesundheit muss erschwinglich bleiben

Besonderen Wert legt Rafal Luczak dabei auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Als langjähriger, überzeugte Benutzer von Schallzahnbürsten weiß er, dass hochpreisige Modelle schon einmal mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. Dies stellt auch für den Umstieg von der preiswerten, aber weniger effizienten Handzahnbürste auf ein elektrisches Modell ein Hindernis dar. Mit Wondersmile hat er sich daher das Ziel gesetzt, eine qualitativ hochwertige und gleichzeitig erschwingliche Schallzahnbürste zu verkaufen.

Schallzahnbürsten für mehr Nachhaltigkeit

Auch Nachhaltigkeit ist ein Thema, das Rafal Luczak in seiner Arbeit bewegt. Aus hygienischen Gründen stellen Zahnbürsten beziehungsweise Bürstenköpfe für elektrische Zahnbürsten in den Augen vieler einen Wegwerfartikel dar. Um hier einen wichtigen Beitrag zu leisten, bestehen die Bürstenköpfe der Wondersmile-Zahnbürsten zu einem möglichst hohen Anteil aus recycelbarem Material. Außerdem verzichtet Rafal Luczak auch bei der Verpackung auf Kunststoff, wo immer es möglich ist. Langfristig hat sich das Team von Wondersmile das Ziel gesetzt, auch den Bürstenkörper vollständig aus Recyclingmaterial herzustellen, um eine wirklich nachhaltige Schallzahnbürste zu entwickeln.

Rafal Luczak betrachtet Schallzahnbürsten als sinnvoller als sämtliche Alternativen. Daher ist es seine persönliche Mission, immer mehr Menschen vom Nutzen der Technologie zu überzeugen. Gleichzeitig strebt er stets nach Möglichkeiten für mehr Nachhaltigkeit. Eine dieser Möglichkeiten sieht er darin, die Initiative "Smile for Water" mit einem Teil des Verkaufserlöses zu unterstützen. Daher möchte Rafal Luczak mit Wondersmile jedes Jahr mindestens den Bau eines Brunnens in Südafrika finanzieren.

Sie wollen Ihr strahlendes Lächeln erhalten und dabei etwas Gutes für die Umwelt tun, ohne dafür ein kleines Vermögen ausgeben zu müssen? Dann ist die Wondersmile-Schallzahnbürste genau das Richtige für Sie! Melden Sie sich jetzt bei Rafal Luczak von Wondersmile.

