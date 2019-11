Sopra Steria SE

Thomas Rose wird neuer Division Director Banking bei Sopra Steria Consulting

Hamburg (ots)

Thomas Rose, 54, übernimmt am 1. Januar 2020 als Mitglied der Geschäftsleitung die Verantwortung für den Geschäftsbereich "Banking" bei Sopra Steria Consulting. In dieser Rolle wird er das Managementberatungs- und IT-Lösungsportfolio für den Bankensektor ausbauen.

"Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Thomas Rose einen sehr erfahrenen Manager und Bankexperten zu gewinnen. Er wird mit seinem Background die Beratungsfelder Geschäftsmodellentwicklung und Zukunftstechnologien sowie Kerndisziplinen wie Data Analytics und Cloud stärker verknüpfen und damit neues Wachstumspotenzial für uns und unsere Kunden schaffen", sagt Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria Consulting.

Thomas Rose kommt von IBM, wo er als Executive Partner für den Bereich Cloud Strategy Services und als Global Account Partner für eine internationale Universalbank verantwortlich zeichnete. Davor war der Informatiker rund zehn Jahre bei Accenture und Q_PERIOR mit den Schwerpunkten aufsichtsrechtliche Beratung sowie Technologieberatung im Banken- und Sparkassensektor tätig. Seiner Beraterkarriere gingen mehr als zwölf Jahre als Manager bei der Deutschen Bank voraus. Dort verantwortete Rose zunächst den Aufbau der Private Banking Call Center, wechselte später als Chief Technology Officer der Deutschen Bank France für mehrere Jahre nach Paris, übernahm nach seiner Rückkehr nach Deutschland diverse Managementrollen in der IT-Organisation der Deutschen Bank in Frankfurt und wurde in der Folge zum Chief of Staff der Citigroup ernannt.

"Die Bankenlandschaft in Deutschland formiert sich gerade neu. Tech-Player, Plattformanbieter und neue Zahlungsdienstleister greifen das Geschäft von Banken und Sparkassen an. Gleichzeitig werden die Auswirkungen der Geldpolitik die Ergebnisse nach aktueller Prognose noch stärker belasten. Und nicht zuletzt haben die Kunden von heute völlig neue Erwartungen", sagt Thomas Rose. "Gefragt sind Kooperation, neue Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz, Cloud, Blockchain oder Quantencomputing und nicht zuletzt ein Kulturwandel, um den erforderlichen Umbau der Prozesse und die Etablierung neuer Geschäftsmodelle zu meistern. Die klassische Bankenwelt wird sich in ein branchenübergreifendes Ökosystem mit integrierten Finanzdienstleistungen transformieren. Diesen Wandel als Management- und Technologieberatung gemeinsam mit unseren Kunden zu gestalten, ist eine spannende Aufgabe, auf die ich mich bei Sopra Steria Consulting sehr freue."

Sopra Steria Consulting ist seit über 50 Jahren im gesamten deutschen Bankensektor vertreten. Über 650 Beraterinnen und Berater realisieren jährlich mehr als 700 Projekte - damit zählt das Unternehmen zu den Top 3 der Projekt-Services-Anbieter im deutschen Bankenmarkt.

Thomas Rose folgt auf Stefan Lamprecht, der den Geschäftsbereich Banking in den vergangenen Jahren neu ausgerichtet und ausgebaut hat und sich in Zukunft auf das Kundenmanagement und die weitere Markterschließung im Bankensektor bei Sopra Steria Consulting konzentrieren wird.

Über Sopra Steria Consulting

Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top Business Transformation Partnern in Deutschland. Als ein führender europäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steria eines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services am Markt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement und Business Process Services.

Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 45.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.

Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE Euronext Paris (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.

Weitere Informationen finden sich unter www.soprasteria.de/newsroom

