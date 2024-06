Weltflüchtlingstag: 114 Millionen Menschen auf der Flucht - nie waren es so viele / Zahl der vertriebenen Menschen 2023 auf Rekordniveau / Aktion Deutschland Hilft unterstützt weltweit 178 Projekte

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Weltflüchtlingstag: 114 Millionen Menschen auf der Flucht - nie waren es so viele

Gewaltsame Konflikte, verheerende Kriege und zerstörte Lebensgrundlagen - forciert durch die fortschreitende Klimakrise - haben in den vergangenen Jahren weltweit zu wachsender Armut und Perspektivlosigkeit geführt und den Druck auf Migration deutlich erhöht. Mit dramatischen Folgen: Laut dem Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) befanden sich im September 2023 weltweit 114 Millionen Menschen auf der Flucht, davon 43,3 Millionen Kinder. Damit hat sich die Anzahl vertriebener Menschen seit 2013 nahezu verdoppelt und zum elften Mal in Serie einen Rekordwert erreicht. Tendenz steigend.

"Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal, das unsere Beachtung verdient", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". Oft gehe es im Fluchtkontext um das nackte Überleben. "Es ist unsere humanitäre Pflicht, diesen Menschen zu helfen", so Rüther. Und das Bündnis handelt: Über seine Organisationen und deren lokale Partner unterstützt "Aktion Deutschland Hilft" aktuell in der Flüchtlingshilfe weltweit 178 laufende Projekte mit einer Gesamtsumme von über 132 Millionen Euro. Diese Unterstützung kommt mehr als 12,4 Millionen geflüchteten Männern, Frauen und Kindern zugute.

Binnenvertriebene: "Staatenlose" im eigenen Land

Beim allergrößten Teil, nämlich 75,9 Millionen aller Geflüchteten, handelt es sich um Binnenvertriebene. Ihre Situation ist oftmals besonders prekär. Allein im Sudan befinden sich laut UNO-Angaben mehr als zehn Millionen Menschen auf der Flucht. Damit ist es das Land mit den meisten Binnenflüchtlingen weltweit. "Diese Menschen fliehen häufig vor Krieg und Gewalt und finden auch in den benachbarten Regionen im eigenen Land selten Schutz. Somit stehen sie oft vor einer völligen Perspektivlosigkeit", so Rüther. "Wir dürfen nicht vergessen: Binnenvertriebene sind von völkerrechtlichen Abkommen nicht geschützt, also droht auch nach der Flucht die erneute Vertreibung." Das macht sie häufig zu Staatenlosen im eigenen Land.

Bündnisorganisationen leisten humanitäre Hilfe

Neben der Ukraine und in Gaza kommt es in der Subsahara-Region Afrikas, zum Beispiel im Sudan oder der Demokratischen Republik Kongo, derzeit zu den stärksten konfliktbedingten Fluchtbewegungen. Hier leben aktuell 46 Prozent der Binnenvertriebenen weltweit. Das zeigt: Die wenigsten Menschen, die aus ihrer afrikanischen Heimat fliehen, machen sich auf den Weg nach Europa. In Ländern wie der DR Kongo oder Sudan leben Hunderttausende als Vertriebene im eigenen Land oder in den Nachbarländern. Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" leisten in den von Binnenflucht besonders betroffenen Ländern Afrikas vielfältige Hilfe:

Sie versorgen Menschen mit Nahrungsmitteln und helfen unterernährten Kindern mit Notfallnahrung

Sie verteilen Bargeld und Gutscheine, damit sich die Menschen selbst versorgen können

Sie bauen die Gesundheitsversorgung aus, unterstützen die Ausbildung von Hebammen und Pfleger:innen, liefern Medikamente und Impfstoffe

Sie verbessern die Versorgung mit Trinkwasser und die hygienischen Bedingungen, um Krankheiten wie COVID-19 und Cholera vorzubeugen

Sie ermöglichen Mädchen und Jungen den Schulbesuch und unterstützen die Ausbildung von Lehrer:innen

Sie klären Jugendliche über die Gefahren von Flucht und Migration auf, um die Zahl der Schulabbrecher:innen zu reduzieren

Sie unterstützen junge Frauen und Männer mit Ausbildungsprogrammen, um ihnen eine berufliche Perspektive zu geben

Sie schulen Landwirt:innen in modernen Anbautechniken, damit sie trotz klimatischer Veränderungen eine gute Ernte erzielen

Sie unterstützen sowohl Einheimische als auch Geflüchtete und fördern die wirtschaftliche und soziale Integration

Sie helfen Menschen mit Krediten, damit sie sich ein unabhängiges Leben aufbauen können

