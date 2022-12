Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Feuerwehr-Jahrbuch 2022 stellt vielfältige Herausforderungen dar

Umfangreiche Publikation mit Titelthemen Ukraine, Katastrophenschutz und 29. Deutscher Feuerwehrtag jetzt erhältlich

Berlin (ots)

"Sicherheit ist der große Faktor in unser aller Leben - vor allem in unsicheren Zeiten", beleuchtet Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), das vergangene Jahr im Feuerwehr-Jahrbuch 2022. Das 336-seitige Periodikum setzt in dieser Ausgabe unter dem Titel "Sicherheit.Leben" unter anderem mit den Themen Ukrainekrieg und Katastrophenschutz sowie dem 29. Deutschen Feuerwehrtag und der INTERSCHUTZ besondere Akzente. Es werden die grenzübergreifende Hilfe der Feuerwehren für geflüchtete Personen und die Feuerwehrangehörigen in der Ukraine genauso beschrieben wie der Einsatz in der Vegetationsbrandbekämpfung und die Schlussfolgerungen aus der Starkregenkatastrophe. Hinzu kommt eine umfangreiche Berichterstattung zum Feuerwehr-Großevent des Jahres: Deutscher Feuerwehrtag und INTERSCHUTZ in Hannover. Das Feuerwehr-Jahrbuch ist nun im Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes erhältlich.

Die Publikation beschreibt als einzigartiges Nachschlagewerk die Facharbeit des Deutschen Feuerwehrverbandes, analysiert Entwicklungen, dokumentiert Prozesse auf Bundesebene und veröffentlicht Fachempfehlungen. Die Beiträge der Landesfeuerwehrverbände, Bundesgruppen im DFV und der Deutschen Jugendfeuerwehr runden den redaktionellen Teil ab. Der Anschriftenteil und die vom DFV zusammengestellte Bundesstatistik der Feuerwehren und deren Einsätze machen das Feuerwehr-Jahrbuch zum wertvollen Nachschlagewerk in der 56. Auflage und zu einer Arbeitshilfe für Führungskräfte aus Feuerwehr, Politik und Verwaltung.

Das Feuerwehr-Jahrbuch 2022 kostet 19,90 Euro (inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Versandkosten). Erhältlich ist es ab sofort beim Versandhaus des DFV, Koblenzer Straße 135-137, 53177 Bonn (Bad Godesberg), Telefon (0228) 9 53 50-0, E-Mail bestellung@feuerwehrversand.de, Direktlink https://www.feuerwehrversand.de/9/pid/8688/apg/1096/Feuerwehr-Jahrbuch-2022.htm.

Hinweis für die Presse: Das Titelbild des Feuerwehr-Jahrbuchs 2022 steht unter https://www.feuerwehrverband.de/presse/bilder/ zum Download zur Verfügung.

