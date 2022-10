Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)

Neu: Trio der Bundesjugendsprecher:innen mit zwei Frauen

Kassel (ots)

Anna Rink und Ina Maschigefski an die Spitze des Bundesjugendforums gewählt

Bei der Deutschen Jugendfeuerwehr wurde gewählt: Anna Rink (BW) wurde für weitere zwei Jahre in ihrem Amt als Bundesjugendsprecherin bestätigt. Neu in die Funktion gewählt wurde Ina Maschigefski (NI). Dritter an der Spitze des Bundesjugendforums ist Felix Englert (TH), der bereits im April 2022 gewählt worden war. Nach zwei Jahren schied Till Pleßmmann als Bundesjugendsprecher aus. Damit vertreten nun erstmals zwei Frauen im Spitzen-Trio die Interessen der Jugendlichen in den Gremien der Deutschen Jugendfeuerwehr. Die Wahl fand im Rahmen der Tagung der Facharbeit in Kassel statt.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren mit Ina, Anna und Felix!", betont Bundesjugendleiter Christian Patzelt. "Gleichzeitig möchte ich Till sagen, wie wertvoll seine extrem verlässliche Mitarbeit in der Deutschen Jugendfeuerwehr war und hoffentlich auch in Zukunft sein wird!" Christian Patzelt weiter: "Für die Deutsche Jugendfeuerwehr ist das Jugendforum der wichtigste Garant für einen unserer Werte: Mitbestimmung! Das Bundesjugendforum macht die demokratische Stimme unserer Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Verbandsarbeit sichtbar."

Aus ihrer zweijährigen Amtszeit weiß Anna Rink um die besondere Bedeutung ihres Engagements. Sie will insbesondere bei den Themen Bekleidung, Zusammenhalt und Mitbestimmung Impulse setzen: "Dies sind gerade sehr aktuelle Themen und ich will sie weiter voranbringen." Für Ina Maschigefski besteht die Stärke der Jugendfeuerwehr in der Diversität ihrer Mitglieder: "Diese Diversität zu repräsentieren, ist mein oberstes Anliegen. Als Jugendverband müssen wir uns um die Meinung der Jugendlichen kümmern und die Jugendfeuerwehr durch sie gestalten."

Hintergrund

Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind nahezu 300.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 18.300 Jugendfeuerwehren aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet.

Das Bundesjugendforum ist Sprachrohr der Jugendlichen der deutschen Jugendfeuerwehren. Das Gremium setzt sich aus den Landesjugendsprecher:innen der Bundesländer sowie den aus ihrer Mitte gewählten Bundesjugendsprecher:innen zusammen. Im Bundesjugendforum hat Jede und Jeder die Möglichkeit, die Interessen der Jugendfeuerwehrmitglieder ihres/ seines Landes zu vertreten. Diese werden dann durch zwei stimmenberechtigte Bundesjugendsprecher:innen in den Deutschen Jugendfeuerwehrausschuss getragen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter https://jugendfeuerwehr.de.

