Stuttgarter Zeitung: Kommentar zum Abgas-Skandal und den neuen Daimler-Chef Källenius

Der neue Daimler-Chef Ola Källenius ist angetreten, um den Stuttgarter Konzern auf längere Sicht klimaneutral zu machen, doch ein schwerer Rucksack mit Altlasten bremst ihn bei diesem Aufbruch in die saubere Zukunft. Als der VW-Abgasskandal 2015 aufgedeckt wurde, versicherte Dieter Zetsche, dass bei Daimler nicht manipuliert werde. Doch nun wird der Autobauer immer stärker mit dunklen Machenschaften in Verbindung gebracht. Das Kraftfahrt-Bundesamt wirft dem Unternehmen erneut vor, verbotene Abschalteinrichtungen in die Dieselmotoren eingebaut zu haben, und verpflichtet Daimler zu einem Rückruf. Der Rückruf könnte bald noch deutlich ausgeweitet werden und die wichtigsten Modelle von Mercedes-Benz erfassen.

