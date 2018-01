Stuttgarter Zeitung: zum Ende des "Shutdown" in den USA

Stuttgart (ots) - Die Demokraten haben übersehen, dass ein Regierungsstillstand unpopulär und ihre Position in konservativen Bundesstaaten angreifbar ist: "Euch sind die illegalen Einwanderer wichtiger als der Sold unserer tapferen Soldaten" - eine solche Debatte ist in den USA schwer zu gewinnen. Nun haben sich die Demokraten mit der vagen Aussicht auf eine überparteiliche Lösung für die 700 000 Kinder illegaler Einwanderer abspeisen lassen. Doch die wollen viele rechte Republikaner nicht. Nun hängt es an Trump, der zuletzt völlig widersprüchlich agierte. Nur mit politischer Führung ist in der heiklen Einwanderungsfrage ein Kompromiss möglich. Bleibt der aus, beginnt das Drama von vorne.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell