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Mitteldeutsche Zeitung

Investor für Autozulieferer Bohai gefunden - aber noch keine Lösung

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Autozulieferer (ots)

Halle. Trotz eines Interessenten gibt es für den insolventen Autozulieferer Bohai aus Harzgerode noch keine Lösung. "Ich bin in Gesprächen mit einem namhaften Investor, der auch ein Angebot abgegeben hat", sagte Insolvenzverwalter Olaf Spiekermann der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwoch-Ausgabe). Bei dem Interessanten handele es sich um ein industrielles Unternehmen, das bereits zahlreiche Zulieferer zugekauft habe. Den Firmennamen nannte Spiekermann nicht. Diese Entwicklung berichtete der Insolvenzverwalter am Dienstag auch auf einer Belegschaftsversammlung in Harzgerode.

Das Problem: Auch mit dem neuen Investor produziert Harzgerode noch zu teuer. "Wir verhandeln daher aktuell mit einem weiteren potenziellen Großauftraggeber, der die Auslastung in Harzgerode sichern soll", so Spiekermann. Hintergrund dürfte sein, dass Bohai bisher sehr stark von VW-Aufträgen abhängig ist. Künftig soll verstärkt auch für andere Autobauer und andere Branchen produziert werden. Mit einer höheren Auslastung kann Bohai dann allen Kunden auch günstigere Angebote machen.

Laut Spiekermann begleitet VW den Prozess. Seit der Insolvenz übernimmt der Autobauer anfallende Verluste von Bohai. "Diese Verlustübernahme wurde über den 31. Dezember 2026 verlängert", so Spiekermann.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung
Marc Rath
Telefon: 0345 565 4200
marc.rath@mz.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

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