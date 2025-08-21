Mitteldeutsche Zeitung

Stellenangebot in Sachsen-Anhalt trotz Wirtschaftsflaute stabil

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Arbeitsmarkt (ots)

Halle - Trotz wirtschaftlicher Flaute in Sachsen-Anhalt haben sich die Jobperspektiven überraschenderweise nicht deutlich verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2025 haben 18.134 Unternehmen 149.524 Stellen ausgeschrieben. Das ist im Vergleich zum Vorjahr nur ein leichter Rückgang von 0,5 Prozent. Das ergab eine exklusive Analyse des Personalmarktforschungsunternehmens Index Research aus Berlin für die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Donnatstag-Ausgabe).

Die Marktforscher werteten dafür die Stellenanzeigen in 196 Printmedien, 311 Onlinebörsen, im Stellenportal der Bundesagentur für Arbeit und auf 880.000 Firmenwebsites aus."Sehr positiv ist, dass zwischen Januar und Juni 2025 sogar mehr Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Sachsen-Anhalt Stellen ausgeschrieben haben als in den ersten sechs Monaten des letzten Jahres", sagte Index-Geschäftsführer Jürgen Grenz.

Deutschlandweit gab es demnach von mehr als 474.000 Unternehmen etwa 5,65 Millionen Stellenausschreibungen im ersten Halbjahr 2025 - ein Rückgang von zehn Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Der Arbeitsmarktexperte Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) sagte dem Blatt: "Es gibt eben Branchen, die wachsen und mehr einstellen. Dazu gehören die Umweltbranche, Wasser- und Energieversorger sowie die öffentliche Verwaltung." Zudem gebe es in Sachsen-Anhalt einen stärkeren demografischen Effekt. Ältere Arbeitnehmer, die ausscheiden, müssten ersetzt werden. "Daher schreiben Unternehmen viele Stellen aus, auch wenn sie die Mitarbeiterzahl insgesamt nicht erhöhen", so Werner.

