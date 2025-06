Mitteldeutsche Zeitung

Immer mehr illegale Straßenrennen in Sachsen-Anhalt

Halle (ots)

In Sachsen-Anhalt gefährden die Teilnehmer illegaler Straßenrennen immer öfter andere Verkehrsteilnehmer. Das Landesinnenministerium spricht von einer Zunahme unerlaubter Rennveranstaltungen um 18 Prozent, wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe) berichtet. Demnach ermittelte die Polizei im vergangenen Jahr in 361 derartigen Fällen, im Jahr zuvor waren 306 Verfahren anhängig. Stark gestiegen ist auch die Zahl der Verletzten, von 31 auf 46. Jeweils ein Mensch kam bei Unfällen in Zusammenhang mit den Rennen ums Leben.

Nach Angaben des Innenministeriums wurden in den vergangenen zwei Jahren nur in 71 Fällen Führerscheine entzogen und Fahrverbote verhängt; Autos wurden nicht beschlagnahmt. "Das Recht muss konsequenter durchgesetzt werden", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Cornelia Lüddemann, der Zeitung. Lüddemann hatte die Daten beim Land erfragt.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell