Erste Tankstellen in Sachsen-Anhalt bieten neuen fossilfreien Diesel HVO100 an

Die ersten Tankstellen in Sachsen-Anhalt bieten den neuen klimaneutralen Dieselkraftstoff HVO100 an. Getankt werden kann er an zwei Tankstellen der Firma Hoyer in Osterweddingen und Haldensleben bei Magdeburg. "Als sich die Entscheidung anbahnte, dass die Politik den Schritt geht, HVO100 für Tankstellen zuzulassen, haben wir sofort begonnen, die Umstellung vorzubereiten", sagte Markus Hoyer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Hoyer, der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe). "Weil der neue Diesel bis zu 90 Prozent weniger CO2 ausstoße, sei der Kraftstoff eine "sehr gute Alternative, um umweltfreundlicher zu fahren", so Hoyer weiter.

Der synthetische Kraftstoff wird aus gebrauchten Speiseölen oder anderen Rest- und Abfallstoffen hergestellt. Damit ist HVO100 zu 100 Prozent fossilfrei. Der neue Kraftstoff ist seit Mittwoch frei verkäuflich. Über die bisherige Entwicklung zeigt sich der Unternehmer zufrieden: "Die Kunden tanken HVO100 und es werden täglich mehr."

