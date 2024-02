Mitteldeutsche Zeitung

Politik

US-Generalkonsul Crosby lobt Demonstrationen gegen rechts

Halle/MZ (ots)

Der US-Generalkonsul für Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, John R. Crosby, hat die zahlreichen Demonstrationen in Deutschland für die Demokratie und gegen den Rechtsruck und die AfD gelobt. "Es beeindruckt mich sehr, dass so viele unterschiedliche Menschen auf die Straße gehen, um ihre Meinung auszudrücken und gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus, Islamophobie, Homophobie und andere Formen von Hass, die unsere Demokratie bedrohen, aufzustehen", sagte der Diplomat in einem Interview mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). In Gesprächen mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft nehme er Sorgen vor wachsendem Rechtsextremismus und Antisemitismus wahr, sagte Crosby dem Blatt weiter. Viele Gesprächspartner befürchteten, dass Fachkräfte aus dem Ausland sich in Ostdeutschland nicht mehr willkommen fühlen könnten.

