Die Mitteldeutsche Zeitung zum Thema Energiepreisbremse soll auslaufen

Das dürfte nur ein Vorgeschmack auf den Streit sein, der in den kommenden Tagen in der Ampelkoalition toben wird: Kaum hat Finanzminister Christian Lindner angekündigt, die Energiepreisbremsen auslaufen zu lassen, meldet die SPD Widerstand an.

