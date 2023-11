Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Haushalt

Halle/MZ (ots)

Das Verfassungsgerichtsurteil aus dieser Woche ist für die Ampel ein schwerer Schlag. Das Geld, das so locker im Klima- und Transformationsfonds saß, muss für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft nun anderswo zusammengekratzt werden. Zudem will die Union auch noch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds überprüfen lassen - besser bekannt als "Doppelwumms". Das sind jene 200 Milliarden Euro, aus denen in der Folge des Ukraine-Kriegs zum Beispiel die Strompreisbremse finanziert wurde. Bei alldem sollte der Union bewusst sein, dass sie eines Tages möglicherweise selbst die Suppe auslöffeln muss, die sie der Ampel gerade einbrockt.

