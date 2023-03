Check Point Software Technologies Ltd.

Check Point stärkt Führung zur Steigerung von Leistung und Innovation

San Carlos, Kalifornien (ots)

Check Point® Software Technologies Ltd. gibt bedeutende Änderungen in der Führungsebene bekannt, um wichtige Geschäftsbereiche zu stärken und weiterhin erstklassige IT-Sicherheit zu bieten. Das Unternehmen hat Nataly Kremer als Chief Product Officer und Head of R&D eingestellt, Dr. Dorit Dor zum Chief Technology Officer ernannt und Rupal Hollenbeck zum President von Check Point befördert.

"Wir freuen uns, Frau Kremer an Bord begrüßen zu dürfen, und sind überzeugt, dass ihre Expertise für unsere Produktorganisation von unschätzbarem Wert sein wird", kommentiert Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point Software Technologies, "außerdem sind wir stolz, dass Frau Dr. Dor die Rolle des Chief Technology Officer übernimmt und unsere Rocket Initiative weiterführt; zudem gratulieren wir Frau Hollenbeck zu ihrer wohlverdienten Beförderung zum President von Check Point."

Nataly Kremer bringt umfangreiche Forschungs- und Entwicklungs- sowie Führungserfahrung mit zu Check Point. Als neuer Chief Product Officer und Head of R&D wird Nataly alle Produkt- und Technologieeinheiten beaufsichtigen und ihre Erfahrung dafür nutzen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.

Dr. Dorit Dor, eine der ranghöchsten Frauen in der Branche, ist seit über 27 Jahren maßgeblich am Aufbau von Check Point zu einem führenden Unternehmen beteiligt. Als Chief Technology Officer wird Dor weiterhin die Rocket Initiative von Check Point anführen.

Rupal Hollenbeck, eine Technologieführerin mit 28 Jahren Erfahrung in einigen der größten Unternehmen der Welt, wurde zum President von Check Point befördert. Als Chief Commercial Officer war Rupal Hollenbeck maßgeblich an der Entwicklung der Strategie und der Arbeitspläne beteiligt, um das Ziel des beschleunigten Wachstums des Unternehmens zu erreichen.

Original-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuell