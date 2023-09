Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Automobilmesse IAA

So zeigt die Messe nicht wie früher den Vorsprung, sondern vor allem den enormen Zugzwang, unter dem Deutschlands wichtigste Industriebranche steht. Fairerweise muss man sagen: Das gilt für alle traditionellen Autohersteller. Ob Ford in den USA, Toyota in Japan oder Renault in Frankreich - alle sehen buchstäblich alt aus neben Tesla oder BYD. Diese neuen Konkurrenten sind direkt in die Elektromobilität gestartet. Ein Verbrennererbe in Form von Maschinen und tausenden Mitarbeitern haben sie nicht, Transformation brauchen sie nicht. So ist es zwar oft berechtigt, aber immer auch ein bisschen billig, der Autoindustrie die Dauer dieser Transformation vorzuwerfen.

