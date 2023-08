Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum E-Rezept

Halle/MZ (ots)

Praktisch ist die Sache nicht so einfach. Denn die Übermittlung via Krankenkassenkarte setzt voraus, dass Arzt und Apotheke des Patienten über die nötige Technik verfügen. Die App einzurichten, ist kompliziert - und zumindest für viele ältere Patienten wohl zu kompliziert. Einen ausgedruckten digitalen Code aus der Arztpraxis in die Apotheke zu bringen, ist keine wirkliche Digitalisierung, sondern eher deren Karikatur.

Deshalb müssen Arztpraxen und Apotheken technisch ertüchtigt werden, um die Übermittlung via Krankenkassenkarte möglich zu machen. Doch das wird wohl Jahre dauern.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell