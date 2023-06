Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Ukraine

Halle/MZ (ots)

Warum wird im Südosten der Ukraine so erbittert und so verlustreich um jeden Quadratmeter gekämpft? Es geht dort eben um mehr als die eine oder andere für die Infrastruktur wichtige Anlage. Dort entscheidet sich gerade, ob sich die Ukraine als Nation gegen Russland verteidigen kann. Wenn sie die russische Armee nicht ein für alle Male stoppt, wird diese weiter und erneut auch Kiew angreifen. Es geht also - wie vom ersten Tag des Kriegs - um die Existenz der Ukraine als Nation.

Und an eben dieser Frage wiederum hängt die Entscheidung, ob Putin mit seinem imperialistischen Streben nach einem Großrussland Erfolg hat. Denn dieses würde nicht nur die Existenz der Ukraine vernichten. Ein Großrussland bedroht auch die Freiheit der früheren Sowjetrepubliken von Litauen bis Polen - und damit alle Nato-Staaten.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell