Mitteldeutsche Zeitung zu Asyl für Russen

In den vergangenen Monaten sind die Asylbewerberzahlen aus Russland erheblich gestiegen. Einiges spricht dafür, dass nun tatsächlich ein Teil der russischen Bevölkerung Putins Politik den Rücken kehrt. Die großen Rekrutierungswellen für die tödlichen Kämpfe in der Ukraine dürften hier eine Rolle spielen. Der von Putin erträumte schnelle Sieg ist ausgeblieben und keiner weiß, wie lange der Krieg und das Sterben noch anhalten. Gleichzeitig wissen Kriegsdienstverweigerer in Russland, dass sie mit der Härte des Staates rechnen müssen, wenn sie sich gegen Putins Willen stellen. In diesen Fällen ist humanitäre Hilfe die Antwort.

