Mitteldeutsche Zeitung zu Nato und Ukraine

Halle/MZ (ots)

Alles, was zunächst kaum vorstellbar war, ist jetzt im Kriegsgebiet: Schützenpanzer, Kampfpanzer, Panzerhaubitze, Artillerie, Luftabwehr und nun auch Kampfjets.

Aber was kommt als nächstes? Jetzt heißt es, die Mig-29 sei altes Gerät, das Piloten der ehemaligen Sowjetrepublik Ukraine gut beherrschten. Doch auch dieses Kriegsgerät wird sich, wie es in einem Krieg der Normalfall ist, verbrauchen. Maschinen werden abgeschossen oder kaputtgehen. Und immer wieder wird Kiew an den Punkt kommen, zu sagen: Wenn es jetzt keinen Nachschub aus dem Westen gibt, haben die Russen gewonnen. Das ist die bittere Wahrheit.

Es bleiben nicht mehr viele Eskalationsstufen, bis die Nato in Erklärungsnot kommt, ob sie zur Kriegspartei wird.

