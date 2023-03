Mitteldeutsche Zeitung

Die Mitteldeutsche Zeitung zum Treffen Xi/Putin

Moskau (ots)

Xi Jinping, der Friedensfürst? Hier bahnt sich eine zweite gigantische Fehleinschätzung an. Daneben liegt schon, wer auch nur glaubt, aktuelle Gründe hätten Xi bewogen, nach Moskau zu reisen. Der Gebieter über 1,4 Milliarden Menschen hält schlicht an seinen ganz eigenen Routinen fest. Für Xi bietet sich in der Ukraine die Chance, nach und nach zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Russland könnte langfristig aufgerieben, der Westen langfristig auseinander getrieben werden. Schreiten beide Prozesse 2024, im Jahr der US-Präsidentschaftswahl, weiter voran, wäre der historische Gewinner eine Macht, die keinen Schuss abgefeuert und keinen Panzer geliefert hat: China.

