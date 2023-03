Die Mitteldeutsche Zeitung zu den Plänen der Grünen-Fraktion im Bundestag, die den Kohleausstieg auch im Osten des Landes auf 2030 vorzuziehen möchte

Halle/MZ (ots) - Die Politik fordert Reformen von der ARD. ARD-Chef Gniffke bietet gemeinsame Sendungen der 90 (!) Radiosender an und will vielleicht einen Nischen-TV-Sender wie ARD Alpha streichen. Das ist nur knapp mehr als nichts, auf alle Fälle keine Reform. Gniffke führt die Linie seiner Vorgänger fort, die politische Reformforderungen mit Rhetorik abtaten und darauf vertrauten, dass die Landtage am Ende die ...

mehr