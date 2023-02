Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu zehn Jahre AfD

Die AfD-Spitzen Alice Weidel, Tino Chrupalla und Alexander Gauland sind zuversichtlich, dass die Ost-Landesverbände der CDU vielleicht schon nach den Landtagswahlen 2024 in Thüringen und Sachsen, vielleicht auch in Brandenburg, gar nicht anders können, als sich der AfD anzunähern. Zehn Jahre nach der Gründung ist das die letzte Perspektive, die eine radikalisierte AfD noch hat: Ihre Stärke im Osten könnte die CDU zum Umfallen bringen. Doch das muss nicht geschehen: Der AfD fehlt selbst in ihren Hochburgen die Verwurzelung in der Lokalpolitik. Regierungsverantwortung - und sei es auf Kreisebene - wollen ihr selbst ihre Anhänger nicht übertragen. Die Union hat eine Chance, die AfD auch im Osten auf Distanz zu halten. Sie muss sie nur ergreifen.

