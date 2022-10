Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Steinmeier und Ukraine

Halle/MZ (ots)

Nun hat sich Steinmeier für seine jahrelange Russland-Nähe entschuldigt. Doch so richtig es ist, dass sich Deutschland von russischem Erdgas abhängig gemacht hat, so absurd scheint es, dass sich der Bundespräsident für seine - wenngleich gescheiterten - Bemühungen, Russland in eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur einzubinden, entschuldigen muss.

Richtig ist auch, dass der russische Präsident Wladimir Putin alle völkerrechtlichen Regeln gebrochen hat. Aber selbst US-Präsident Joe Biden sucht nach eigenen Angaben einen gesichtswahrenden Ausstieg, den man Putin ermöglichen könnte. Und richtig ist auch, dass die Verhandlungsregel, laut der vor Gesprächen die Waffen schweigen müssen, heute nicht plötzlich ein Verrat an westlichen Idealen sein kann.

