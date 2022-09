Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Trump

Trump hat derzeit viele Probleme mit der Justiz: In Florida fand das FBI auf seinem Privatanwesen hochgeheime Akten, die er offenbar aus dem Weißen Haus mitgehen ließ. In Georgia untersucht die Staatsanwaltschaft Trumps Versuch, die dortigen Verantwortlichen zur Manipulation des Wahlergebnisses zu nötigen. Der Untersuchungsausschuss des Kongresses sammelte erdrückende Belege für eine Beteiligung des Rechtspopulisten an der Erstürmung des Kapitols.

Im Vergleich dazu ist das New Yorker Zivilverfahren das harmloseste. In der Immobilienbranche sind Wertermittlungen nämlich notorisch subjektiv. Ins Gefängnis wandern dürfte Trump nicht.

