Raffinerie in Leuna verarbeitet nur noch zur Hälfte russisches Öl

Halle - Die Total-Energies-Raffinerie in Leuna hat den Bezug von russischem Öl deutlich reduziert. "Wir haben schon im April mit der Umstellung begonnen und stehen heute bei etwa 50 Prozent nichtrussischem Öl", sagte Raffinerie-Chef Thomas Behrends der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Samstag-Ausgabe). Das Öl komme teils aus der Nordsee und auch aus dem Persischen Golf über den Danziger Hafen. Ziel sei es, bis Jahresende komplett ohne russische Rohöle auszukommen. Die Raffinerie versorgt 1300 Tankstellen aller Marken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit Kraftstoff.

