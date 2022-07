Baugenehmigungen sinken: "Die Zahlen sind ein Warnzeichen."

Berlin (ots) - Die Sieger der 14. Zimmerer-Europameisterschaft stehen fest: Zimmerer-Europameister 2022 in der Einzelwertung wurde Marcel Bolego (22) aus Südtirol/Italien, Silber ging an Philipp Kaiser (23) aus Rot an der Rot (Baden-Württemberg) und Bronze wurde übergeben an Benedikt Pfister (22) aus ...

