Mitteldeutsche Zeitung

MZ zu Atomkraft

Atomstrom kann Gas nicht ersetzen. Er kann aber einige krasse Folgen der Krise mildern, die Kohleverstromung bremsen und die Energiesicherheit erhöhen. In einem Winter, in dem Gas das Dreifache kostet oder gar komplett ausfällt, werden die Leute mehr elektrische Geräte anwerfen denn je. In einer solchen Lage die Grundlastfähigkeit des Stromnetzes auch nur teilweise zu reduzieren, ist unverantwortlich. Am Ende geht es um die Sicherheit des Landes.

Niemanden darf vor diesem Hintergrund das Geht-nicht-Gezicke der AKW-Betreiber beeindrucken. Die Konzerne fürchten nur, Teile der Schadenersatzsummen an den Staat zurückzahlen zu müssen, die sie für den Ausstieg eingestrichen haben. Als Ratgeber aber taugen die Konzerne nicht, man muss sie an ihre dienende Funktion erinnern.

