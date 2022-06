Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Windkraft

Halle/MZ (ots)

Mit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes im Jahr 2000 wuchsen die Windräder überall aus dem Boden - und wurden immer größer. Anwohnerproteste machten sich breit und wurden so stark, dass der Ausbau fast zum Erliegen kam. Energiewende ja - nur nicht in Sichtweite meines Hauses, so das Motto.

Die letzte Bundesregierung ist daran gescheitert, diesen Widerstand zu brechen. So ist es schon ein Verdienst, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nun ernst macht. Der Vizekanzler will keine Ausreden mehr, er will Ergebnisse sehen. Und er hat Recht. Seine Vorgänger haben nicht nur wertvolle Zeit verspielt, sondern auch die einst boomende Windkraftbranche in eine Krise gestürzt.

