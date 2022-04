Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Bundesfamilienministerin Spiegel

Halle (ots)

Vier Wochen Urlaub in Frankreich - nur zehn Tage nach der verheerenden Flutkatastrophe. Das, was nun über die Zeit von Anne Spiegel (Grüne) als Umweltministerin in Rheinland-Pfalz bekanntgeworden ist, beschädigt das Vertrauen in die Arbeit von Politikern. Die Ministerin mag erreichbar gewesen sein und mittels Videokonferenz an Kabinettssitzungen teilgenommen haben. Sie hat den Urlaub auch für einen Termin vor Ort unterbrochen. Doch während Menschen zu Hause um ihre Existenz kämpfen, ist ein Urlaub ein problematisches Signal.

