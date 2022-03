Mitteldeutsche Zeitung zu Energiemarkt und Konjunktur

Halle/MZ (ots) - Arbeit ist ein Schlüssel zu gelungener Integration. Das fängt bei der gemeinsamen Pause an und geht im Idealfall damit weiter, dass die Bäckereiverkäuferin ihre geflüchtete Kollegin auch mal nach Hause oder in den Kegelverein einlädt . Das ist bei den Flüchtlingen aus den Jahren 2015 und 2016 nicht immer gelungen. Doch die Integrationschancen sind stets größer, wenn jemand Tag für Tag in den ...

mehr