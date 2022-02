Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Straßenprotesten von Öko-Aktivisten

Halle/MZ (ots)

Sympathie werden diese Aktionen von weiten Teilen der Gesellschaft nicht gewinnen - auch wenn die Aktivisten in manchen Punkten Recht haben. Natürlich werden in Deutschland zu viele Lebensmittel weggeworfen, natürlich sind seitens der Bundesregierung große Anstrengungen nötig, um die Klimakrise zu bekämpfen. Genau das gerät durch die Blockaden jedoch in den Hintergrund. Hingegen lösen diese Ablehnung aus. Zudem handelt die Gruppe realitätsfern. Der Bundesregierung ein kurzes Ultimatum zu setzen für ein Lebensmittelrettungsgesetz und die Einleitung der sofortigen Agrarwende, ist aussichtslos.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell