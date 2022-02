Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur Ukraine

Halle/MZ (ots)

Ganz offenkundig aber geht es dem russischen Präsidenten um weit mehr. Er testet die Möglichkeit von Grenzverschiebung und Machtausweitung. Der Westen ist gut beraten, der Großmannssucht ein einiges Signal entgegenzusetzen. In einen Wettbewerb um Aufmerksamkeit und Bedeutung zu treten, wäre dabei der falsche Weg. Es müssen sich nicht alle um die Pauke drängen. Unterschiedliche Lautstärken und Instrumente sind in einem Orchester kein Zeichen von Disharmonie, sondern ergeben erst auf diese Weise ein stimmiges Ganzes. Die Tonlage kann variieren, auch die Lautstärke. Entscheidend ist, dass alle dasselbe Stück spielen. Und das heißt in diesem Fall sehr eindeutig: Finger weg von der Ukraine.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell