Mitteldeutsche Zeitung zu Ausfall der Notrufe

Wie gravierend die Folgen eines solchen Totalausfalls sein können, liegt auf der Hand: In vielen Situationen, in denen der Notruf gewählt wird, entscheiden wenige Minuten über Leben und Tod. Die Telekom muss nun möglichst transparent erklären, wie es zu dem Fehler kommen konnte. Und das Unternehmen wie auch die zuständigen Behörden müssen jetzt künftigen Fehlern vorbeugen. Der Ausfall des Notrufs war zwar von einer besonderen Größe und Qualität, aber er war bei weitem nicht der erste. Der Notruf-Ausfall hat jedoch auch etwas Positives: Er hat gezeigt, dass die öffentlichen Warnsysteme gut funktionieren können. Über die Warn-Apps Katwarn und NINA haben zahlreiche Landkreise in den frühen Morgenstunden ihre Bürger informiert. Wenigstens diesmal hat der Staat schnell reagiert.

