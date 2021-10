Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Nordirland-Protokoll

Halle/MZ (ots)

Das neue Kapitel im Streit zwischen dem Königreich und der EU um das Nordirland-Protokoll zeigt leider, dass die Briten nicht mehr als zuverlässige Verhandlungspartner zu betrachten sind - und dass mittlerweile vor allem Misstrauen herrscht zwischen den beiden Partnern. Denn es war diese britische Regierung, die das Abkommen verhandelt und unterschrieben hat. Dabei war damals schon klar, welche Auswirkungen die Verlegung der notwendigen Zollgrenze in die Irische See haben würde. Boris Johnson und Konsorten aber verkannten - oder ignorierten - potenzielle Schwierigkeiten. Nun gibt es Probleme. Aber auch die EU-Kommission ist nicht komplett unschuldig bei der Nichtlösung der anhaltenden Auseinandersetzung. Das strikte Pochen auf die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen half bislang niemandem - am wenigsten den Menschen in Nordirland, die seit Jahren die Leidtragenden dieser Saga sind.

