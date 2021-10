Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Sondierungen

Halle/MZ (ots)

Eine Schwalbe macht allerdings noch keinen Sommer, und eine gute Atmosphäre macht noch keinen Koalitionsvertrag. Alle drei Parteien werden über ihren eigenen Schatten springen müssen, um in einer Regierung zusammenzufinden. Doch der Versuch ist die Mühe wert. Ein Ampel-Bündnis, in dem es tatsächlich gelingt, die großen Baustellen der Nation - Klima, Bildung, Digitalisierung, Verkehr und internationales Engagement - in einem vernünftigen Mix aus Investitionen und finanzieller Nachhaltigkeit zu bearbeiten, könnte Deutschland in eine gute Zukunft führen.

