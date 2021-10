Mitteldeutsche Zeitung

MZ zu Bahnpreisen

Halle (ots)

Der Schienenkonzern ist ein politisches Unternehmen, die Deutsche Bahn gehört zu 100 Prozent dem Bund. Die Verluste sind durch politische Entscheidungen entstanden: Die Regierung hat die Bahn angewiesen, ihre Angebote trotz der Pandemie aufrechtzuerhalten. So fuhren zeitweise leere Züge durch die Gegend. Das war die richtige Entscheidung. Denn so wurde Mobilität garantiert, insbesondere für Menschen, die sich kein Auto leisten können oder wollen. Die Bahn hat sich in diesem Fall als Werkzeug der Daseinsvorsorge bewährt. Um diesen Auftrag zu erfüllen, müssen Tickets sogar noch preiswerter werden. Denn mehr Personenbeförderung auf der Schiene ist zentral, um die Klimaziele zu erreichen. Fahrpreiserhöhungen gehen in die falsche Richtung.

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell