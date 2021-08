Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Triell

Halle/MZ (ots)

Nun aber hat ausgerechnet der Sozialdemokrat Olaf Scholz die Nase vorn im "Wer-macht-es-wie-Merkel-Wettbewerb". Seine Charmeoffensive gegenüber den Grünen, die im Triell sichtbar wurde, ist also nachvollziehbar: Wenn Scholz im Wahlkampf darauf setzt, dass er niemandem etwas zumuten möchte, außer vielleicht dem äußerst geringen Anteil der Bestverdiener und sehr Vermögenden im Land, dann braucht er dringend einen Reformmotor an seiner Seite. Das wären die Grünen, die einzige Partei, die im Wahlkampf so ehrlich ist, auch zu formulieren, dass echter Klimaschutz nicht zum Nulltarif und am Ende auch nicht ohne Einschränkungen zu haben ist.

