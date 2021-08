Mitteldeutsche Zeitung zu Adidas

Mitteldeutsche Zeitung

Zwei von drei großen Übernahmen scheitern, ist eine Faustregel des Wirtschaftslebens. Adidas bestätigt das eindrücklich. Schon der einstige Zukauf der Wintersportmarke Salomon musste reumütig rückgängig gemacht werden. Der des US-Konzerns Reebok geht nun als teuerster Fehleinkauf in die Firmenhistorie ein. Klar ist das schon länger. Aber führungsgewohnte Manager haben oft ein Problem damit, Fehler offen einzugestehen. Ein geradezu typischer Vertreter dieser Spezies ist der langjährige Adidas-Boss Herbert Hainer, der heute als Präsident dem Fußballclub Bayern München vorsteht. Seine grundlegenden Verdienste sind unbestritten. Aber auf Kritik hat Hainer in seiner Zeit bei Adidas gerade am Ende seiner Karriere allergisch reagiert.

